Danimarka’da patlama!

HABER MERKEZİ

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan vergi ofisi yakınlarında dün gece saatlerinde patlama meydana geldi.

Kopenhag’da meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle binalarda hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Danimarka polisi gece saatlerinde meydana gelen patlamanın nedeninin araştırıldığını ifade ederek, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kopenhag polisi Jorgen Bergen, “Patlamanın ardında neyin olduğunu söylemek için çok erken” dedi.

Polis, patlama esnasında binada 2 kişi bulunduğunu ancak yaralanmadıklarını açıkladı.