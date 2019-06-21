Trump: Saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtim

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ABD Başkanı Donald Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a hava saldırısına onay verdiği, ama sonra aniden vazgeçtiğine dair haberleri Twitter'dan yaptığı açıkalamalarla teyit etti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesine atıfla "Pazartesi uluslararası sularda İHA vurdular" diye tweetleyen Trump, şöyle devam etti:

"3 ayrı noktada misillemede bulunmak için harekete geçtik ve silahları yükledik ki ben 'kaç kişi ölecek' diye sordum. Bir general '150 kişi efendim' diye yanıt verdi. Saldırıyı gerçekleşmesinden 10 dakika önce durdurdum."

İran'a müdahale konusunda acelesi olmadığını söyleyen Trump, "İHA vurmak orantılı değil. Benim acelem yok. Ordumuz yeniden yapılanıyor, yeni, harekete geçmeye hazır, açık ara dünyanın en iyisi. Yaptırımlar acı veriyor ve dün gece üstüne yenilerini ekledik. İran asla nükleer silah sahibi olamaz; ne ABD'ye ne de dünyaya karşı" ifadelerini kullandı.

The New York Times (NYT) gazetesi, bu sabah geçtiği haberde, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırıya oney verip kararından son anda vazgeçtiğini yazdı. Haberde Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği belirtildi. ABC kanalı da Trump'ın iptal kararını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a rağmen aldığını duyurdu.