Trump: Saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtim

HABER MERKEZİ
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a hava saldırısına onay verdiği, ama sonra aniden vazgeçtiğine dair haberleri Twitter'dan yaptığı açıkalamalarla teyit etti.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesine atıfla "Pazartesi uluslararası sularda İHA vurdular" diye tweetleyen Trump, şöyle devam etti:
"3 ayrı noktada misillemede bulunmak için harekete geçtik ve silahları yükledik ki ben 'kaç kişi ölecek' diye sordum. Bir general '150 kişi efendim' diye yanıt verdi. Saldırıyı gerçekleşmesinden 10 dakika önce durdurdum."
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim