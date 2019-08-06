ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı saldırı

HABER MERKEZİ
ABD'nin Louisiana eyaletindeki Baton Rouge kentindeki bir Walmart mağazasında silahlı saldırı yaşandığı, polisin karşılık verdiği bildirildi.
WBRZ TV, Louisiana eyaletindeki Baton Rouge kentinde yer alan bir Walmart mağazasında silahlı çatışma çıktığını bildirdi.
Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda polis memurunun bulunduğu belirtilirken bölgeye bir de helikopter gönderildiği bilgisi verildi.
Görgü tanıklarından biri, polisin silahlı bir kişiyi tutukladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Ayrıntılar geliyor...
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