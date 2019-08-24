ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ
ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Coconut Creek’in West Park bölgesinde bir silahı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1’i polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Coconut Creek Polis departmanının verdiği ilk bilgilere göre, silahlı saldırı Sawgrass otobanının güney kesiminde bulunan bir bölgede gerçekleşti.
Yapılan açıklamada ölü ve yaralı bilgileri doğrulanırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.
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