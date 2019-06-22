Trump’tan İran’a: Askeri harekat halen masada

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı askeri harekatın halen masada olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a karşı askeri harekat halen masada. İran'a ek yaptırımlar getireceğiz" dedi.

İran’a karşı yeni yaptırımları hayata geçirmeye harılandıklarını duyuran Tump, söz konusu yaptırımların İran'ı nükleer silah edinmekten alıkoyacağını savundu.

Son gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Umarım İranlı yöneticiler yeterince akıllıdır ve halkını önemsiyordur" ifadelerini kullandı.

İran'la görüşmeye hazır olduğunu yineleyen Trump, "Hadi İran'ı yeniden muhteşem yapalım" şeklinde konuştu.

TRUMP: SALDIRIDAN 10 DAKİKA ÖNCE VAZGEÇTİM

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a hava saldırısına onay verdiği, ama sonra aniden vazgeçtiğine dair haberleri Twitter'dan yaptığı açıklamalarla teyit etmişti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesine atıfla "Pazartesi uluslararası sularda İHA vurdular" diye tweetleyen Trump, şunları kaydetmişti:

"3 ayrı noktada misillemede bulunmak için harekete geçtik ve silahları yükledik ki ben 'kaç kişi ölecek' diye sordum. Bir general '150 kişi efendim' diye yanıt verdi. Saldırıyı gerçekleşmesinden 10 dakika önce durdurdum."

İran'a müdahale konusunda acelesi olmadığını söyleyen Trump, "İHA vurmak orantılı değil. Benim acelem yok. Ordumuz yeniden yapılanıyor, yeni, harekete geçmeye hazır, açık ara dünyanın en iyisi. Yaptırımlar acı veriyor ve dün gece üstüne yenilerini ekledik. İran asla nükleer silah sahibi olamaz; ne ABD'ye ne de dünyaya karşı" ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.