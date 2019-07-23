Abdulmehdi: Kürt sorunu, petrol ve bütçe sorunu değildir

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, “Irak’ta Kürt sorunu, devletin kuruluşundan beri var. Bu sorun, petrol ve bütçe sorunu değildir” dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar, petrol ve bütçe meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Kürtler ve diğer bileşenler arasında bir ayrım yapamam, herkes benim için Iraklıdır” diyen Adil Abdulmehdi, “Fakat herkes ayrı bir itibara, tarih ve özelliğe sahiptir. Kürtlerin sorunu, Irak devletinin kuruluşundan bu yana vardır. Kürt sorunu yıkılan rejimden, şimdiki hükümetlerden önce de hep vardı. Onun için Kürtlerin sorunu, petrol ve bütçeye bağlı değildir” ifadelerini kullandı.

Kürt sorununun bütün Iraklıların sorunu olduğunu belirten Abdulmehdi, “Kürt sorunu diye bir şey vardır, sorunun çözümü için yardımcı oluyorlar mı? Bu sorunun çözümü bütün Iraklıların yardımcı olmasıyla gerçekleşecektir. Çünkü bütün Iraklıların sorunu hepimizin sorunudur” dedi.

Yasalara bağlı olduklarını ifade eden Abdulmehdi, “Irak Bütçe Yasası’na göre Kürdistan Bölgesi’nin günlük olarak 250 bin varil petrolü Irak Petrol Pazarlama Şirketi’ne (SOMO) aktarması lazım. Bu yapılmadığında bütçeden kesinti yapılıyor. Biz de onu yapıyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi memurlarına fazla maaş ödendiği iddialarına da değinen Abdulmehdi, maaşların kendi hükümeti döneminde değil, bütün maaşların Haydar Abadi hükümeti döneminde belirlendiğini, artış ya da kısıntı yapılmadığını söyledi.

Maaşların bütçeye göre ödendiğini ifade eden Irak Başbakanı, Kürdistan Bölgesi halkının bundan memnun olduğunu ve halktan kesinti yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin sorunların çözümü için Irak merkezi hükümetiyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında, Erbil heyetinin, sorunların çözüm mekanizmalarını oluşturmak üzere en kısa sürede Bağdat heyetiyle görüşmelere başlamasına karar verildi.

16 Temmuz’da Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Bağdat’ı ziyaret etmişti. Başbakan Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Parlamento Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti.