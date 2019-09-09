Başbakan: Haklarımızın korunduğu bir anlaşma istiyoruz

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, öncelikli hedeflerinin Bağdat’la, anayasal haklarının korunduğu bir anlaşma sağlamak istediklerini söyledi.

Başbakan bugün Birleşmiş Milletler'in (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’le bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak ilişkilerine değinen Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’la görüşmelerin sürdüğünü ve başlıca hedeflerinin, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunduğu bir anlaşmaya varmak olduğunu kaydetti.

Ekonomideki zorlu duruma rağmen Kürdistan Bölgesi’nin huzurlu bir liman olduğunu vurgulayan Başbakan, bütün bu zorluklara rağmen göçmen ve mültecilere gerekli yardımların yapıldığını dile getirdi.

Kerkük’le ilgili ise iki isim, Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi’nin uygulanmasının ve bölgenin istikrara kavuşturulmasının önemine dikkat çekti.