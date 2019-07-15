Başbakan Bağdat’a gidiyor

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, bir grup bakan ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle yarın Bağdat’a gidecek.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Qubad Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle yarın Bağdat’a gideceği belirtildi.

Başbakan’ın Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in yanı sıra Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geleceği bildirildi.

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

K24’ün edindiği bilgiye göre 9’uncu kabinenin ilk toplantısında, hükümet programındaki ana başlıklar ele alınmıştı.

Başbakan Mesrur Barzani toplantıda, iyi niyet göstergesi olarak yarın Kürdistan Bölgesi’nden bir heyetin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ziyarette bulunacağını ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözümüyle ilgili görüşmelerde bulunacağını kaydetmişti.

Bakanlara, ilk çalışma programlarını sunma ve 4 yıllık stratejilerini belirlemeleri için fırsat tanındığı öğrenilmişti.

Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki genel durumun da ele alınmasının beklendiği toplantıda, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar ile Kürdistan Bölgesi’nin iç sorunları da masaya yatırılmıştı.

K24 muhabiri, önümüzdeki günlerde kabine tarafından kurul başkanları ve genel müdürlerin de belirleneceği bilgisini aktarmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, bakanlıkların iç işleyişiyle ilgili bir dizi düzenleme yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.

Başbakan Mesrur Barzani ile kabinesi, 10 Temmuz’da Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasının ardından yemin ederek göreve başladı.