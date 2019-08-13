Duhok’ta trafik kazaları: 2 ölü, 11 yaralı

K24 – DUHOK
Duhok’ta bugün meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.
K24’e bilgi veren görgü tanıkları, Duhok’un Zinawayi köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, aracın takla atması sonucu sürücünün yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Duhok’un Berdereş ilçesinde de 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.
Zaho ilçesinde ise, Fişhabur yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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