Moskova'dan ABD’nin İdlib saldırısı yorumu: Şaşkınlık yarattı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye’deki İdlib 'gerilimi azaltma' bölgesine hava saldırısı düzenleme kararını değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, saldırının şaşkınlık yarattığı belirtilerek, “Bir yandan ABD temsilcileri, Birleşmiş Milletler dahil tüm kürsülerden İdlib’de gerilimi tırmandırmaya son verilmesini talep ediyor, BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak kabul edilen örgütlerin benzeri görülmemiş konsantrasyonu görmezden gelerek sivillerin çektiği acılarla ilgili hırsları körüklüyor. Diğer yandan da büyük çapta yıkım ve kayba yol açan hava saldırıları düzenliyor” dendi.

Açıklamada, “Neden ABD bombaları Rus bombalarından daha iyi ve neden ABD’nin terör hedefleri Rus Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle Suriye hükümet ordusunun etkisiz hale getirdiği militanlardan daha meşru?” diye sordu.

Bakanlık, BM insani misyonun, ABD’nin İdlib operasyonunun sonuçlarını raporlarında dikkate alacağı ve en kısa zamanda BM Güvenlik Konseyi’ni bu saldırının siviller ve sivil altyapı tesislerine yönelik yol açtığı sonuçlar ve uluslararası insani hukuka ne kadar uygun olduğu konusunda bilgilendireceği umudunu dile getirdi.