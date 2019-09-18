Başkan Barzani ile Berhem Salih Erbil-Bağdat ilişkilerini görüştü

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil’e ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le Erbil-Bağdat ilişkilerini ele aldı.

Başkan Mesud Barzani bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erbil’e gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve bereberindeki heyetle bir araya geldi.

Irak Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin, danışman ve diplomatların yer aldığı heyetle başta 2020 Irak bütçesi olmak üzere Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar ele alındı.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki durum, yasaların uygulanması ve terör tehdidiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, sorunların anayasal çerçevede diyalog yoluyla çözümüne vurgu yapıldı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro üyeleri Hoşyar Zebari ve Mahmud Muhammed ile Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Heriri’nin katıldığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki siyasi süreçler ve son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi tarafların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi.