BMGK’dan Erbil’e destek

K24 - ERBİL

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesini oluşturma çabalarına destek verdiğini açıkladı.

BMGK, 29 Haziran’da Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak ve Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili bir açıklama yayımladı.

Bağdat hükümetinin anayasa maddelerini göz önünde bulundurması gerektiği belirtilen açıklamada, hükümetin tüm vatandaşların yardımına koşması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, mevcut sorunların anayasa çerçvesinde çözüm noktasında gösterdikleri çabadan dolayı Erbil ve Bağdat hükümetlerine teşekkür edildi.

BMGK, açıklamasında Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesini oluşturma çabalarına destek verdiğini ve söz konusu çabaları takdirle karşıladıklarını kaydetti.

KÜRDİSTAN BÖLGESİ HEYETİYLE GÖRÜŞME

29 Haziran’da Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Parlamento Başkanı Vala Ferid’in de yer aldığı Kürdistan Bölgesi heyetiyle Bağdat’ta bir görüşme gerçekleştirmişti.

Toplantıya Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Felah Mustafa ile İçişleri Bakanı Kerim Şengali de katılmıştı.

BMGK heyeti, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi’yle de görüşmeler gerçekleştimişti.

Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin yeni kabineyi oluşturma çabaları devam ediyor.

Mesrur Barzani, hükümete katılacak siyasi taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, yeni kabineyi belirlenen sürede güven oyu alması için parlamentoya sunmak istediklerini kaydetmişti.