KDP ile KYB’den Kerkük toplantısı

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Kerkük’ün Durumunu Normalleştirme Komisyonu Üyesi Xalid Şiwani, KDP ile KYB’li yetkililerin Kerkük gündemiyle bugün bir araya geleceğini söyledi.

K24'e konuşan KYB'li Xalid Şiwani, Kerkük Valisi olacak kişinin KYB’li olmasının söz konusu olmadığını, milli ve Kerkük’ün sorunlarını hisseden bir ismin olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Şiwani, KDP ile KYB arasında yapılacak toplantıdan Kerkük konusunda bir anlaşmanın çıkmasının beklendiğini belirterek, Kerkük Valisi’nin belirlenmesinin ardından Peşmerge Güçleri’nin kente dönmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Irak Adalet Bakanı’nın belirlenmesi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Kerkük Valisi için de aynı şekilde anlaşmaya varmaları bekleniyor.

KYB Erbil Ofisi Sorumlusu Rebwar İsmail, Irak Adalet Bakanı’nın belirlenmesi sürecinin başarılı olduğunu, aynı tecrübenin Kerkük Valisi’nin belirlenmesi için de uygulanacağını söyledi.

Siyasi kesimler de Irak Adalet Bakanı konusunda iki partinin anlaşmaya varmasının, Kerkük konusundaki anlaşmalarının başlangıcı olduğunu belirtiyor.