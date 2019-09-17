Seçim mitingine kanlı saldırı!

HABER MERKEZİ
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi.
Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü, Cumhurbaşkanı Gani'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Afganistan'da yetkililer, Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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