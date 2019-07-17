BASIN ÖZETİ – 17 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Saray-damat yıkımı
Hiroşima'nın barış çığlıkları
'İhvan'ı terk et'
Korsanlar 10 Türk denizciyi kaçırdı
Trump'a başkaldırdılar
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Türkiye'yi kaybetme yaptırımı
Rumlardan ortak komite teklifine ret
Öğretmen baba hemşire kızını boğdu
17 kişi can verdi daha ne bekleniyor
Gizliliği kaldırın acil ifademi alın
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yoksulluğun bedelini yoksullara ödetmek
Bütçe delik milyonlar işsiz
'Adalet gözlerimizi yaşartıyor'
Berlin'de 670 konut kamulaştırıldı
Okuluma dokunma eylemi
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İncirlik'te 50 nükleer bomba
Cambaz'ı andık
İsral'in gözü S-400'de
BAE tankeri hürmüzde kayboldu
Başörtülü çalışamaz
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Benzin ve motorine yine zam geldi
Üç usta aynı sahnede
Çifte krizin faturası uzun vadede ağır olur
Bütçe 6 ayda tam takır
Borç kıskacı
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