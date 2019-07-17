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BASIN ÖZETİ – 17 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 17 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Saray-damat yıkımı 

Hiroşima'nın barış çığlıkları

'İhvan'ı terk et'

Korsanlar 10 Türk denizciyi kaçırdı 

Trump'a başkaldırdılar


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Türkiye'yi kaybetme yaptırımı 

Rumlardan ortak komite teklifine ret 

Öğretmen baba hemşire kızını boğdu 

17 kişi can verdi daha ne bekleniyor 

Gizliliği kaldırın acil ifademi alın 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yoksulluğun bedelini yoksullara ödetmek 

Bütçe delik milyonlar işsiz 

'Adalet gözlerimizi yaşartıyor'

Berlin'de 670 konut kamulaştırıldı 

Okuluma dokunma eylemi 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İncirlik'te 50 nükleer bomba

Cambaz'ı andık 

İsral'in gözü S-400'de

BAE tankeri hürmüzde kayboldu 

Başörtülü çalışamaz 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Benzin ve motorine yine zam geldi 

Üç usta aynı sahnede 

Çifte krizin faturası uzun vadede ağır olur 

Bütçe 6 ayda tam takır 

Borç kıskacı 

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