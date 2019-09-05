Haseke’deki kampta 23 çocuk öldü

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Rojava’nın Haseke kentinde bulunan Hol Sığınmacı Kampı’nda yaşam şartlarının kötü olması nedeniyle 23 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin yayımladığı raporda, Haseke’de bulunan Hol Kampı’ndaki sağlık şartlarının kötü ve ilaçların yetersiz olması nedeniyle 23 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Rapora göre, kamptaki yaşam koşullarının kötü olması ve sağlık şartlarının yetersiz olması nedeniyle bu yıl içerisinde şimdiye kadar 409 çocuk öldü.

Ayrıca daha önce Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından açıklanan rapora göre de Hol Kampı’ndaki insani koşulların çok kötü olduğu, gıda gereksinimlerinin yanı sıra sağlık ihtiyaçlarının da karşılanmadığı belirtilmişti.

Haseke’deki Hol Kampı’nda Rojava, Irak ve Suriye’den yaklaşık olarak 70 bin kişi kalıyor.

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Fırat Nehri’nin doğusunda Deyr ez-Zor’a bağlı Baxoz köyündeki DAİŞ’e yönelik operasyonla birlikte, burada bulunan DAİŞ’lilerin aileleri de Hol Kampı’na yerleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), zaman zaman Hol Kampı’yla ilgili raporlar açıklayarak kamptaki durumla ilgili bilgiler paylaşıyor.