Çavuşoğlu’ndan ‘güvenli bölge’ açıklaması: Detaylandırılması gereken birçok konu var

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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatına ilişkin, “Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, “Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar” ifadelerini kullandı.

“Geçenlerde teknik düzeydeki çalışmalardan sonra açıklamalarda bulunmuştuk” diyen Çevuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bunun ön mutabakatın bir başlangıcı olduğunu söylemiştik. Detaylandırılması gereken birçok konu var. Bugün ABD'li komutan Şanlıurfa'ya gelecek. Trump'ın 20 mil sözü var. Burada amaç 'Güvenli Bölge'den YPG/PKK'nın çıkarılmasıdır. ABD'nin oyalama taktiğinin geçerli olmayacağıdır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. ABD silah yardımını devam ettiriyor. Samimi olmaları ve oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.”

F-35 PROGRAMI

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına da değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması söz konusu değildir. Karşılıklı anlayış çerçevesinde biz bu işleri yoluna koyabileceğimiz düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar ve iki ülke ilişkileri gerilir. Biz bu aşamada bunları konuşmak yerine var olan sorunları çözmeye odaklanıyoruz.