BASIN ÖZETİ - 2 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Truva sendromu
Aden’de kanlı gün: 48 ölü
Fiyatlar ‘gaz’landı
Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kur düştü, petrol düştü, gaz zamlandı
Yemen’deki saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti
19 günde 12 bin göçmene sevk
Siyasi etik yasası acilen çıkarılmalı
BM, İdlib’de koordinat alıp hastane vuranları soruşturacak
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Doğalgaza zam, ücretlere indirim
Sudan’da cunta kan dökmeye devam ediyor
20 günde 12 bin göçmen gönderildi
Kamuda ücretler asgari ücrete geriledi
Hasankeyf için geç değil!
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Faiz % 1’in altında
İran bir füze atsa biteriz
3 kuzen birbirine sarılı bulundu
Pazar günü Erdoğan açacak
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sözünüzü tutun
Sayıştay’a göre Urfa’yı soymuşlar
Çocuklar açlıktan ve susuzluktan ölüyordu
Cizre’de Dengbêj Evi yeniden faaliyette
Doğalgaza gece yarısı yüzde 15 zam
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Konut, bireysel ve ticaride faiz indirimi başladı
Doğalgaz fiyatı sanayide % 13.73 konutta % 14.97 arttı
25 baz puan doları ateşledi
Dengelemenin pozitif etkileri
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Trumplar iş başında
Üreticinin tabutuna son çivi çakıldı
Kötü yere yapmışlar
Kadro oyunu
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