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BASIN ÖZETİ - 2 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 2 Ağustos 2019
Gazete Başlık Basın Özeti Haberler


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Truva sendromu

Aden’de kanlı gün: 48 ölü

Fiyatlar ‘gaz’landı

Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kur düştü, petrol düştü, gaz zamlandı

Yemen’deki saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti

19 günde 12 bin göçmene sevk

Siyasi etik yasası acilen çıkarılmalı

BM, İdlib’de koordinat alıp hastane vuranları soruşturacak


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Doğalgaza zam, ücretlere indirim

Sudan’da cunta kan dökmeye devam ediyor

20 günde 12 bin göçmen gönderildi

Kamuda ücretler asgari ücrete geriledi

Hasankeyf için geç değil!


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Faiz % 1’in altında

İran bir füze atsa biteriz

3 kuzen birbirine sarılı bulundu

Pazar günü Erdoğan açacak


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sözünüzü tutun

Sayıştay’a göre Urfa’yı soymuşlar

Çocuklar açlıktan ve susuzluktan ölüyordu

Cizre’de Dengbêj Evi yeniden faaliyette

Doğalgaza gece yarısı yüzde 15 zam


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Konut, bireysel ve ticaride faiz indirimi başladı

Doğalgaz fiyatı sanayide % 13.73 konutta % 14.97 arttı

25 baz puan doları ateşledi

Dengelemenin pozitif etkileri


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Trumplar iş başında

Üreticinin tabutuna son çivi çakıldı

Kötü yere yapmışlar

Kadro oyunu

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