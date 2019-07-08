Irak’tan PKK’nin Şengal’den çıkarılması girişimi

K24 - BAĞDAT

Irak Parlamentosu, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’na PKK’nin Şengal’den çıkarılması için resmi yazı gönderdi.

K24, Irak Parlamentosu’nun, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatını da taşıyan Başbakan Adil Abdulmehdi’ye gönderdiği yazının ayrıntılarına ulaştı.

Söz konusu yazıda, Şengallilerin evlerine dönmesi, halkın ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için PKK’nin Şengal’den çıkarılması gerektiği belirtiliyor.

K24’e konuşan Irak Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Kürt Parlamenter Nasir Herki, Şengal’de durumun normalleşmesi için PKK güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla ilgili Iraklı yetkililerin girişimde bulunduğunu söyledi.

Şengal İlçe Meclisi Başkanı da Irak Parlamentosu’nun bildirisiyle ilgili, “Bölge halkı, PKK’nin varlığından dolayı evlerine dönemiyor” dedi.

Talebin, Şengal halkının istekleriyle uyuştuğunu ifade eden Şengal İlçe Meclisi Başkanı, “Hayatın normalleşmesi için PKK’nin Şengal’den çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PKK son haftalarda Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde kendisine bağlı başka bir silahlı milis grubu kurarak bu grubun bölgede silahlı saldırılar düzenleyeceğini duyurmuştu.

ÇETO: PKK’NİN VARLIĞI SORUN

Diğer yandan, K24'te yayınlanan 'Rojev' (Gündem) programına konuşan Ninova İl Meclisi Başkanı Seydo Çeto, PKK’nin yabancı bir güç olduğunu ve Şengal’den çıkması gerektiğini ifade etmişti.

PKK’nin Şengal’deki varlığının sorun olduğunu ve bu sorunu Bağdat hükümetinin çözmesi gerektiğini belirten Çeto, “Şengal’de bulunan PKK güçlerinin maaşlarını Bağdat hükümeti ödüyor. PKK yabancı bir güçtür ve Şengal’den çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.