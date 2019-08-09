Türkiye

BASIN ÖZETİ - 9 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 9 Ağustos 2019
Gazete Manşet Başlık Öne çıkanlar


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ege diken üstünde

‘ABD tampon bölgesi oluştu’

Babacan: Coğrafya geniş izliyor

Ayrımcılık cezası

‘Gücümüz test edilmesin’


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hedef YPG’siz koridor

Bişkek kuşatması

‘Başlattığımız çalışmayı sürdürüyoruz’

Beyazperdede Fransa rüzgarı

Ege’den korkudan uyarı


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Barış masası dışında çözüm yok’

Bayrama kriz gölgesi

Barış bildirisine ilk beraat

Ali Babacan parti çalışmasını başlattı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

4’lü ittifaka 4’lü komutanla cevap

Keşmir’de 500 gözaltı

Yatırım için 35 eylem

6.0 paniği

Suriyeli mülteciye 3 ay erteleme


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Çözüme hazırım gelin çözelim

Batıya kayyum

Çocuk yaşta evlendirme korkunç boyutta

IŞİD’le mi konuşacaksınız?

Ege’de deprem paniği


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Savaşın kazananı altın

Ali Babacan yeni parti için start verdi

Suriyeli Kürtlerden savaş uyarısı

Denizli’de 6 şiddetinde deprem


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Güvenli bölge’ uzlaşısı yeni krizlere gebe

Reina sanığı tahliye istedi

Mültecilere şiddet bilançosu

Ayçiçeği üreticisine darbe

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