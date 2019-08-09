BASIN ÖZETİ - 9 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ege diken üstünde
‘ABD tampon bölgesi oluştu’
Babacan: Coğrafya geniş izliyor
Ayrımcılık cezası
‘Gücümüz test edilmesin’
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hedef YPG’siz koridor
Bişkek kuşatması
‘Başlattığımız çalışmayı sürdürüyoruz’
Beyazperdede Fransa rüzgarı
Ege’den korkudan uyarı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Barış masası dışında çözüm yok’
Bayrama kriz gölgesi
Barış bildirisine ilk beraat
Ali Babacan parti çalışmasını başlattı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
4’lü ittifaka 4’lü komutanla cevap
Keşmir’de 500 gözaltı
Yatırım için 35 eylem
6.0 paniği
Suriyeli mülteciye 3 ay erteleme
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Çözüme hazırım gelin çözelim
Batıya kayyum
Çocuk yaşta evlendirme korkunç boyutta
IŞİD’le mi konuşacaksınız?
Ege’de deprem paniği
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Savaşın kazananı altın
Ali Babacan yeni parti için start verdi
Suriyeli Kürtlerden savaş uyarısı
Denizli’de 6 şiddetinde deprem
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Güvenli bölge’ uzlaşısı yeni krizlere gebe
Reina sanığı tahliye istedi
Mültecilere şiddet bilançosu
Ayçiçeği üreticisine darbe
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