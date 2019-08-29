Tahran: ABD’nin BAE ve Katar’daki üslerini vururuz

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İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, ABD’nin füze veya bombasının İran topraklarına düşmesi durumunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman Körfezi’ndeki ABD askeri üslerini hedef alacaklarını söyledi.

Russia Today’de yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, ABD’nin Katar ve BAE’deki askeri üslerini belirlediklerini kaydederek, “Bölgedeki dost ülkelerin istihbaratları ABD’nin İran’a saldırma niyetinde olduğunu bildirdiler. Ama biz bunun kolay olmayacağını biliyoruz” dedi.

İran’ın ABD’ye ait hava aracını düşürmesinin olası bir savaş ihtimalini ertelediğini belirten Hacızade, ABD’nin yaptırımları silah olarak kullandığını ifade etti.

Hacızade, AB liderleri ve bazı yetkililerin İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda savaşın başlayacağına inandıklarını dile getirdi.