Erdoğan: Trump'tan yaptırım izlenimi almadım

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G-20 zirvesi öncesi konuşan Erdoğan, S-400 hava savunma sistemlerindeki gelişmeler, Öcalan’ın mektubu ve Minbic’le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya hareket etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

G-20 zirvesinde ekonomideki gelişmeleri ele alacaklarını dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

“Biz Türkiye olarak ekonomik korumacılıkla mücadele edilmesine vurgu yaptık. Osaka zirvesinde de bunu tekrarlayacağız. Mülteciler konusunu G-20'de gündeme taşıyoruz. İşbirliğinin artırılması konusunda fikirlerimizi sunacağız. Zirve kapsamında sağlık, istihdam, tarım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında görüşlerimizi dile getireceğiz.

Çin’in dış ticarette Türkiye’nin en büyük ortaklarından biri olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Çin dış ticaretteki en önemli ortaklarımızdandır. S-400 konusunda işin bittiğini, artık işin teslim süreci içerisinde olduğunu daha önce de ifade ettik. Türkiye bir NATO ülkesidir, ABD de bir NATO ülkesidir. Eğer NATO ülkeleri birbirlerine yaptırım uygulamaya başlarsa, bunu bilmiyorum. Sayın Trump'la yaptığım görüşmelerde yaptırım yönünde izlenim almadım.”

ÖCALAN’IN MEKTUBU

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kamuoyuyla paylaşılan mektubuna da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye'de hangi kurumun hangi şartlar altında çalışacağı yasalarla bellidir. Adalet Bakanlığı'na müracaat yapılmıştır ve böyle bir adım atılmıştır. Bununla ilgili olarak da bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımız kime nasıl izin vereceğine ilişkin adımları yasalara göre atar. Onun için muhalefetten gelen sese bakmazsın. Bakanlığa bir müracaat yapılmıştır ve karar verilmiştir.”

OSMAN ÖCALAN’IN TRT KURDÎ’YE ÇIKMASI

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT Kurdî’ye demeç vermesini değerlendiren Erdoğan, “Ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Eğer TRT'ye müracaat etmiş ve böyle bir program yapılmışsa bunu TRT'de çalışan arkadaşlar bilirler ve ben kendilerinin gerekli hassasiyetlerini düşündüğünü biliyorum” dedi.

MİNBİC KONUSU

Minbic’le ilgili de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu konularla ilgili çalışmalarımızın iki boyutu var. Birincisi Soçi zirvesinde başlayan Türkiye-Rusya-İran var ve bu süreç devam etti. Bunları tamamlayan bir de Astana süreci var. Bir diğer çalışma, ABD tarafıyla yapılan çalışmalardır. Bunların en önemli ayağı ise Münbiç. Ne yazık ki Obama döneminde başlayan bu süreçte netice alınamadı. Suriye konusunu Trump'la da Putin'le görüşmemizde gündeme getireceğiz. Münbiç yüzde 90'a yakın Araplara aittir. Münbiç'te şu anda işgalciler var. Bizim talebimiz bu işgalcilerin Fırat'ın doğusuna çekilmeleridir.”