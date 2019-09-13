Pentagon’dan Rojava’ya asker sevkiyatı açıklaması

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Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, ABD'nin Rojava’ya asker sevk edeceği iddialarına ilişkin "Kuvvet durumumuzda bir değişiklik yok" dedi.

Amerikan New York Times gazetesinin "Pentagon'un Suriye'ye 150 civarında asker sevk etmeyi planladığı" iddiasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Robertson, "Suriye'deki kuvvet durumunda bir değişiklik olmadığını” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den koordineli bir şekilde çekilme direktifini uygulamaya devam ettiklerini belirten Robertson, "Kuvvet seviyesi sahadaki koşullara bağlı olarak belirlenecek. Güvenlik nedeniyle sayı ve zaman konularına girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’yle birlikte Rojava’da oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusuna da değinen Robertson, "İşbirliğimizi, koordinasyon ve istişaremizi artırmak için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya bağlıyız" dedi.

Öte yandan, New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu askerlerin Suriye'ye intikaline yönelik onayın Türkiye ile yapılan faaliyetlerin ilk aşamalarının başarılı olmasına bağlı olduğuna dikkat çekilmişti. Gönderilecek askerlerin tam olarak ne görev icra edecekleri ise belirtilmemişti.

Başkan Donald Trump'ın kasım ayında Suriye'den aşamalı olarak çekilme kararından sonra ülkede bin civarında ABD askeri kaldı.

'GÜVENLİ BÖLGE' PLANI

Türkiye Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos'ta ABD'li altı kişilik bir heyetin Urfa’ya gittiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da kurulacak ‘güvenli bölge’ için şu kararların alındığı ifade edilmişti:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.