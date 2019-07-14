Ruhani’nin yardımcısı: Kürdistan kadınlarının durumunu iyileştireceğiz

K24 - SINE

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Kadın ve Aile İşleri’nden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar, Kürdistan’da kadınların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için birçok projeleri olduğunu söyledi.

Doğu Kürdistan’ın Sine kentini ziyareti sırasında kadınların eleştiri ve şikayetleriyle karşılaşan Masume İbtikar’a, hükümetin bu konuda adım atması gerektiği iletildi.

Konu hakkında K24’e konuşan İbtikar, “İlk iş olarak, daha önce Çalışma Bakanlığı’yla birlikte açtığımız, kadın çalışma merkezini ziyaret ettik. Amaç da Kürdistan’da ailelerini geçindiren kadınların kendi işlerini yapmalarını sağlamaktı” dedi.

Sine’ye, kadınların yer aldığı çalışmaları yerinde görmek isteyen İbtikbar’a kadınlar tarafından; Kürt ve İranlı kadınların maruz kaldığı şiddet, ifade özgürlüğü önündeki engeller, işsizlik, fırsat eşitsizliği ve yasalar önündeki eşitsizliğin yol açtığı sorunlar iletilerek eleştirilerde bulunuldu.

Özellikle sınır bölgelerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan kadınların çok daha zor şartlarda olduğu belirtilirken, İbtikar, kadınların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için projelerinin olduğunu kaydetti.