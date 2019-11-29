Taliban’dan Trump’a yanıt: Henüz çok erken

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Taliban, Donald Trump'a verdiği yanıtta yeniden görüşmeler için “Henüz çok erken olduğunu” bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan ziyareti sırasında Taliban'la müzakerelerin yeniden başladığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili Taliban’dan açıklama yapıldı.

ABD ile görüşmek için 'henüz çok erken' olduğunu belirten Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, AFP'ye WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Görüşmelerin yeniden başlaması konusunda konuşmak için henüz çok erken, resmi açıklamamızı daha sonra yapacağız."

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla Afganistan'daki Amerikan askerlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Taliban ile görüşmelere yeniden başladıklarını duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil dışındaki Bagram Hava Üssü'ne giden Trump, "Taliban anlaşmak istiyor ve biz de onlarla görüşüyoruz, aynı zamanda bir ateşkes olması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Trump, Eylül ayında Afganistan'daki çatışmalara son vermek için Taliban'la yaklaşık bir yıldır sürdürülen görüşmelere son verdiğini açıklamıştı.