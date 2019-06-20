Çin’den Kürdistan Bölgesi hamlesi

K24 - ERBİL

ABD ile ekonomik rekabet içerisinde Çin’in Kürdistan Bölgesi’ni ticaret güzergahı olarak kullanmak istediği belirtiliyor.

K24’e konuşan Kürt İş İnsanı Cêgir Celal, Çin’in özellikle de teknolojik ürünlerinin bölge ülkelerine pazarlanmasında Kürdistan Bölgesi’ni merkez olarak kullanmak istediğini kaydederek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ekonomik temellerini ileriye taşımak ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için Çin’i göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

İthalat ve İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Xelîl Goran ise K24’e yaptığı açıklamada, Çin ile ekonomik ilişkilerin gelişmesi için, Çin’in Kürdistan Bölgesi’nde bir ticaret merkezi açmasını istediklerini talep ettiklerini belirtti.

Goran, söz konusu merkezden Irak’ın diğer kentleri ve bölge ülkelerine ürün pazarlama ve satışlarının yapılabileceğini ifade etti.

Çin'in Erbil Başkonsolosu ile görüştükleri söyleyen Goran, başkonsolosun Çin ürünlerine ait ticaret merkezinin açılmasını desteklediklerini ve bunun için çalışacaklarını belirttiğini aktardı.

Çin’in ekonomik açıdan Kürdistan Bölgesi’ndeki potansiyeli önemsediği kaydedilirken, hükümetin Çin ile ticaret hacmini geliştirmeyi öncelikleri arasına alması talep ediliyor.