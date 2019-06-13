Rusya: Türkiye koordinat verdi, biz vurduk

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Rusya, Türkiye'nin isteği ve verdiği koordinatlar doğrultusunda Suriye'nin İdlib bölgesinde bombardıman düzenlendiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara'nın yardım istemesi üzerine Türkiye'nin İdlib'de yer alan gözlem noktalarından birisine saldıran militanlara hava saldırıları düzenlediklerini söyledi.

“13 Haziran gecesi teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki Cebel el Zaviye bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtı” denilen açıklamaya göre, “Türkiye bu saldırıların ardından, gözlem noktasındaki askerlerinin güvenliğinin sağlanması için Rus tarafından yardım isteyip teröristlerin mevzilerine hava saldırısı düzenlenmesini” talep etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti:

“Türk tarafının gösterdiği koordinatlara, Rusya hava güçlerinin uçakları tarafından dört bombardıman düzenlendi. Bunun sonucunda, Dokmak ve Cebel Tavert yerleşim yerlerinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi.”

Ayrıca açıklamada, “Rusya ve Türkiye komuta merkezlerinin terörist gruplarla müdahale alanındaki yakın işbirliğinin devam edeceğine” vurgu yapıldı.

Rus savunma yetkilileri, Rusya'nın girişimi ve Türkiye'nin ara buluculuğunun yardımıyla İdlib'de gece yarısından tamamen ateşkes yapılacağına ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

ÖSO tarafından yapılan açıklamada ise, ateşin yapıldığı yönündeki bilgileri yalanlandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yaptığı açıklamada, “Şu anda ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama ciddi gayretlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sabah gözlem noktamıza yönelik bir saldırı oldu. Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Bunu Rusya'yla da görüşüyoruz. Bu saldırılar devam ederse gereğini yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Bu çatışmalar yerine bir an önce anayasa komisyonunun kurulması gerekiyor. Bu tür konulara odaklanmamız lazım. Astana ve Cenevre sürecine odaklanmamız lazım” dedi.

Öte yandan, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İdlib’de TSK’ya ait gözlem noktasına yönelik saldırıların yapıldığı ve saldırıda 3 askerin yaralandığı belirtildi.