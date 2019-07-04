100 ülkeye ‘Venezuela’ daveti

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Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio, Venezuela'daki krize ilişkin gelecek ay yapılacak Lima Grubu toplantısına 100 ülkeyi davet ettiklerini bildirdi.

Ülke basınında çıkan haberde, Popolizio, Rusya, Çin, Türkiye ve ABD de dahil olmak üzere 100 ülkenin dışişleri bakanlarına, Peru'nun başkenti Lima'da 6 Ağustos'ta yapılacak zirveye katılmaları için davetiye yollandığını kaydetti.

Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalif lider Juan Guaido'ya zirvenin "kutuplaştırılmaması" için herherhangi bir davet gönderilmeyeceği kaydedildi.

Zirvenin amacının, Venezuela'daki krizin çözümüne yönelik ilk kez tüm tarafları bir araya getirerek tarafların ne düşündüğünü görmek olduğunu belirten Popolizio, "Bu konuya müdahil olan herkesten talebimiz, çözümün bir parçası olmaları ve krizi derinleştirmeden 'iyi niyet ve diyalog' sunmasıdır" ifadesini kullandı.

Popolizio, Venezuela'da adil ve güvenli seçimler için uluslararası toplumun rol oynaması gerektiğini vurgulayarak, sayıları 4 milyonu bulan Venezuelalı göçmenlerin bölgedeki etkilerinin de değerlendirme kapsamına alınacağını söyledi.