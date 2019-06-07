1 milyon 700 bin Iraklı kamplarda yaşıyor

K24 - BAĞDAT

1 milyon 700 bin Irak vatandaşının ülkedeki sığınmacı kamplarında yaşadığı belirtildi.

Irak Parlamentosu’nun İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ali Şemmeri, Iraklı 1 milyon 700 bin vatandaşın belirli illerdeki kamplarda yaşadığını söyledi.

İnsan Hakları Komisyonu’nun Ninovalı göçmenlerin evlerine dönmesi için girişimde bulunduğunu kaydeden Şemmeri, Irak Hükümeti’ni eleştirerek, hükümetin sığınmacıların evlerine dönmesi için herhangi bir girişimde bulunmadığını belirtti.

Terör örgütü DAİŞ’in 2014’te Irak’ın bazı illerine saldırmasıyla birlikte çok sayıda sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Evlerini terk edenlerin büyük çoğunluğu Kürdistan Bölgesi’nde kurulan kamplara yerleştirilmişti.

Bağdat yönetimi tarafından DAİŞ’in bittiğinin ilan edilmesine rağmen, sığınmacıların evlerine dönmesi için ciddi çalışma yürütülmemesinden şikayet ediliyor.