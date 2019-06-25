Kobani Katliamı'nın acısı dinmiyor

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Batı Kürdistan’ın (Rojava) Kobani kentinde terör örgütü DAİŞ’in 25 Haziran 2015’te gerçekleştirdiği katliamın acısı devam ediyor.

Katliamın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yaşanan acılar halen dün gibi hatırlanıyor.

DAİŞ’in, 25 Haziran 2015’te Kobani’de sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamda 400 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.

O günün sabahında yaklaşık 80 DAİŞ mensubu, Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) ait kıyafetleri giyerek Kobani’ye girdi. Örgüt mensupları, sivil halkı taramakla birlikte çok sayıda kişiyi de başlarını keserek katletti.

DAİŞ, Kobani’nin Peşmerge ve YPG tarafından kurtarılmasının üzerinden 5 ay geçmeden 80 kişilik bir grupla, Kobani’nin etrafını sararak ilk saldırıyı kent merkezine 27 kilometre mesafede bulunan Berxbotan köyünde gerçekleştirdi. Daha sonra Mürşit Pınar Sınır Kapısı’nda bomba yüklü bir araç patlatarak katliamlara başladı.

DAİŞ tarafından dört yıl önce bugün gerçekleşen katliam, Kobanililer tarafından “Şeva Xedarê” (Zulüm Gecesi) olarak adlandırıyor.

Acısı dinmeyen katliam, Kobani’de her ailenin yüreğinde derin izler bırakmış.

400 kişinin öldürüldüğü Kobani Katliamı, Halepçe Katliamı’na benzetiliyor.

Rojava tarihinde şimdiye kadar böyle bir vahşetin yaşanmadığı belirtiliyor. 400 kişinin katledildiği Kobani Katliamı, Suriye ve Rojava’da gerçekleşen 28 büyük katliam içinde ikinci sırada yer alıyor.

Buna rağmen şimdiye Kobani Katliamı’yla ilgili henüz gerçek bir soruşturma yapılmadı.