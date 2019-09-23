Başkan Barzani ile Putin'in konuşmalarını inceleyen kitap yayınlandı

K24 - ERBİL

Hokar Heme Ferec tarafından hazırlanan ‘Toplumdilbiliminde Putin ve Barzani’nin Siyasi Konuşmaları’ isimli kitap Erbil’de basılarak raflardaki yerini aldı.

K24’e konuşan yazar Hokar Heme Ferec, kitabın Rusya’daki bir üniversite için hazırlanan master çalışması olduğunu ve Rusça kaleme alındığını söyledi.

Kitabı Kürtçe’ye de çevirdiğini kaydeden yazar, Kürdistan Bölgesi Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle kitabın basıldığını belirtti.

Rusya lideri Putin ile Başkan Barzani’nin siyasi konuşmaları arasındaki ilişkinin merak edildiğini vurgulayan yazar, kitapta iki liderin konuşmalarının yanı sıra beden dillerini sosyolinguistik açıdan incelediğini ifade etti.

Kitabında iki liderin konuşma tarzı ve özelliklerini detaylı bir şekilde ele aldığını bildiren yazar, kitabın akademisyen ve araştırmacılar için önemli bir kaynak olacağını ve Kürdistan Bölgesi ile Rusya arasındaki ilişkilerin ilerlemesine de katkı sunacağını dile getirdi.

Ferec, “Kitabın bağımsızlık referandumunun yıldönümünde yayınlanması, bağımsızlığa ulaşması için Kürt milletinin rehberliğini yapan Sayın Başkan’a yönelik bir vefa belirtisidir. Aynı şekilde Başkan Putin için de bir teşekkür belirtisidir. Çünkü o referandum sürecinde, hiçbir olumsuz değerlendirmede bulunmamıştı. Bazı konuşmalarında referandum ve bağımsızlığın Kürt milletinin meşru hakkı olduğunu dile getirmişti” ifadelerini kullandı.