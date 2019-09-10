Maduro'dan kritik hamle

HABER MERKEZİ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'ya karşı Ulusal Savunma Konseyi'ni toplama kararı aldı.
Maduro dün yaptığı açıklamada 323’inci maddeye göre Savunma Konseyi'ni toplayacağını ifade ederek, “Savunma Konseyi’nin Kolombiya Hükümeti’nin sevgili Venezuela’mıza karşı savaş tehdidi konusunu ele almak üzere toplamaya karar verdim” dedi.
Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, ağustos ayında devlet televizyonunda konuşurken, Venezuela'nın komşu Kolombiya'nın paramiliter eğitim kampları olan grupların Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırıları planladığını kanıtladığını öne sürdü.
Maduro, geçen hafta Kolombiya sınırında büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenleneceğini, tatbikatlar sırasında Kolombiya sınırına hava savunma sistemleri yerleştirileceğini açıklamıştı.
FARC YENİDEN SİLAHLANIYOR
Kolombiya'da 30 yıldan uzun süre gerilla savaşı veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), hükümetin barış anlaşmasının hükümlerini yerine getirmediğini iddia ederek yeniden silahlanacağını duyurdu.
Kolombiya yönetimi FARC'ın komutanlarına Venezuela'nın ev sahipliği yaptığını ileri sürüyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maduro, Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırmak istediği için bahane aradığını belirterek, orduya tatbikat emri verdi. Maduro, ayrıca, “Kolombiya barış istemiyor” dedi.
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