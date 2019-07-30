Hollanda'dan yeni kabineye destek

K24 - ERBİL
Başbakan Mesrur Barzani, Hollanda’nın Bağdat Büyükelçisi Matthijs Wolters başkanlığındaki Hollanda heyetini kabul etti.
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Hollanda’nın Bağdat Büyükelçisi Matthijs Wolters ile ikili ilişkileri görüştü.
Görüşmede yeni görevinden ötürü Başbakan Mesrur Barzani ve yeni hükümeti kutlayan Wolters, “Hollanda Hükümeti, Kürdistan Bölgesi’nin yeni kurulan hükümetini destekliyor. Uluslararası Koalisyon güçlerinin bir parçası olarak Peşmerge’ye destek olmaya ve eğitim vermeye devam edeceğiz” dedi.
Hollanda’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki yatırımlarına değinen Wolters, yatırımların özellikle de tarım alanında devam edeceğini ifade etti.
Başbakan ise, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne desteğinden ötürü Hollanda’nın Bağdat Büyükelçisi’ne teşekkür ederek, “Dostlarımızdan hükümetimizin farklı alanlardaki iş programının gerçekleşmesi için destek bekliyoruz. Ekonomik kalkınmanın kaynaklarını çeşitlendirerek tek bir kaynağa bağımlı kalmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
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