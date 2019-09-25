Neçirvan Barzani ve ABD’li yetkili: DAİŞ’in finans kaynakları kurutulmalı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve ABD’nin Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, DAİŞ terörü ve radikalizmin son bulması için örgütün finans kaynaklarının kurutulması gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkalığı’nın resmi sitesinde yer alan açıklamada Neçirvan Barzani’nin, ABD’nin Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Erbil ve Bağdat ilişkileri, Erbil ve Bağdat’ta yabancı yatırımcılar için uygun yatırım imkanlarının sağlanmasının yanı sıra, DAİŞ terörünün finans kaynaklarının kurutulması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın bankacılık sistemelerinin geliştirilmesi ve dünyayla iletişiminin sağlanması gerektiği vurgulanırken, Kürdistan Bölgesi ve Irak vatandaşlarının vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının önemine değinildi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosu ile diplomat ve danışmanlardan oluşan heyetin de hazır bulunduğu görüşmede, Erbil ve Bağdat arasında devam eden müzakereler, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın komşu ve bölge ülkeleriyle ticaretiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.