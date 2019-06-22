Mesrur Barzani Türkmen ve Hristiyan temsilcilerle yeni kabineyi görüştü

K24 - ERBİL

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani bugün Türkmen ve Hristiyan temsilcilerle bir araya geldi.

Mesrur Barzani başkanlığındaki heyet ilk önce, Kürdistan Parlamentosu’nda 4 sandalyesi bulunan 9 Türkmen partisinin temsilcisiyle bir araya geldi.

Görüşmeden sonra K24’e konuşan Türkmen Kalkınma Partisi Genel Başkanı Muhammed Sadeddin İlhanlı, “Mesrur Barzani’ye toplu olarak talebimizi ilettik ve kendileri de olumlu yanıt verdi” dedi.

Mesrur Barzani başbakanlığındaki hükümete tam destek verdiklerini kaydeden İlhanlı, “Bakan yardımcısı ve müsteşarlığının bize verilmesini istedik. Ayrıca müdürlüklerde de pay verilmesini istedik. Kürdistan Bölgesi temsilciliklerinde de temsilcimizin olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Parlamento Başkan Yardımcılığı makamı da Türkmenlerde bulunuyor.

Mesrur Barzani’nin bir sonraki görüşmesi, parlamentoda 1 sandalyesi bulunan Irak Türkmen Cephesi’yle oldu.

HRİSTİYAN TEMSİLCİLERLE GÖRÜŞMELER

Mesrur Barzani ve beraberindeki heyet daha sonra, Kürdistan Parlamentosu’nda 3 sandalyesi bulunan 3 partinin oluşturduğu Hristiyan Ulusal Birlik Koalisyonu’yla bir araya geldi.

K24’e konuşan Beytul Nehrin Partisi Genel Sekreteri Romyo Hekari, “Yeni kabineye katılımımızın farklı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün kurum ve başkanlıklarda bize görev verilmesini istiyoruz” dedi.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne her zaman destek verdik” diyen Hekari, “Çünkü onu kendi hükümetimiz gibi görüyoruz” diye ekledi.

Bu görüşmenin ardından Mesrur Barzani, Asuri Demokrat Hareketi ve Keldani Halk Meclisi’yle de birer görüşme gerçekleştirerek, taleplerini dinledi.

K24’ün edindiği bilgiye göre Mesrur Barzani, etnik ve dini grupların, Kürdistan Bölgesi yönetiminde daha geniş şekilde yer almasını istiyor.

KYB, KSDP VE GORAN’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Mesrur Barzani 17 Haziran’da Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği’yle (KYB) ve Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi’yle (KSDP) yaptığı görüşmelerin ardından, Goran’la bir araya gelmişti.

Siyasilerle önemli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Mesrur Barzani, şunları ifade etmişti:

“Bugün Süleymaniye’de siyasilerle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Liderleri, ortak görevimizin aciliyetini tanımaya ve Kürdistan halkının meşru ihtiyaçlarını karşılayacak kapsayıcı bir hükümet konusunda bizimle birlikte hareket etmeye davet ettim.”