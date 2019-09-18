Haşdi Şabi’ye çekilme emri

Körfezin 11 Eylül’ü

Dünya uzun bir aradan sonra yeni bir 11 Eylül girişimine, birkaç gün gecikmeyle 14 Eylül sabahında Suudi Arabistan’da uyandı. Dünyanın en büyük enerji şirketi Aramco’nun Abqaiq’teki petrol tesisleri on yedi ayrı noktadan saldırıya uğradı.