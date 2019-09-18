Haşdi Şabi’ye çekilme emri

HABER MERKEZİ
Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Adil Abdulmehdi’nin, Suudi Arabistan sınırında bulunan Haşdi Şabi güçlerine çekilme emri verdiği bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin Irak medyasında yer alan açıklamasına göre, Abdulmehdi, Suudi Arabistan sınırına yakın bölgelerde konuşlu bulunan Haşdi Şabi güçlerinin çekilmesi, yerlerine sınır muhafızları ile ordu güçlerinin gönderilmesi emri verdi.
Suudi Arabistan sınırında yer alan Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar şunlar: Irak Hizbullahı, Nuceba Hareketi, Tefuf Tugayları, Seyd’ul Şuheda, İmam Ali Tugayları ve Muhtar Sakafi grubu.
Söz konusu emrin, Suudi Arabistan petrol tesislerinin vurulmasının ardından gelmesi dikkat çekti.
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te hava saldırısı düzenlenmişti.
ABD, saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor.
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