FLAŞ - İran yabancı bir gemiye el koydu

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İran Devrim Muhafızlarının, Umman Körfezi’nde bir milyon varil yakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12 personelin görev yaptığı yabancı bayraklı bir gemiye el koyduğu bildirildi.

İran medyası, Devrim Muhafızları’nın, Umman Körfezi’nde bir milyon varil yakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12 personelin görev yaptığı yabancı bayraklı bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

İRAN-İNGİLTERE GERİLİMİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose'un, "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını açıklamıştı. İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedilmişti.

İran ise Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, "Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı" belirtilmişti.

İNGİLTERE İRAN PETROL TANKERİNE EL KOYMUŞTU

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık'ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.