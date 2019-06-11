Rus yetkili: Kürtlerin haklarını gözeteceğiz

K24 - MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Putin’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, ülkesinin, Suriye’de Kürtlerin haklarını gözetmeye hazır olduğunu söyledi.

K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Mihail Bogdanov, “İlişkiler yenilenmeli ve farklı örgütlerden Kürt temsilcileriyle istişarede bulunulmalı” dedi.

Bogdanov devamında, “Suriye’de durumun normalleşmesi adına o ülkedeki Kürtlerin yasal haklarının gözetilmesi için işbirliği ve desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN DİĞER GÜNDEMİ: İDLİB

Rusya’nın Suriye’deki ana gündemlerinden biri de İdlib’deki durum.

Bogdanov geçtiğimiz günlerde İdlib’deki durumda ilerleme sağlanamamış olmasına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Türk partnerlerimiz de dahil tüm taraflarla temaslarımız her düzeyde devam ediyor. Durumun tüm ince ayrıntıları ele alınıyor."

Bogdanov, “Bir yandan burada terörist grupların varlığının devam etmesi tolere edilecek bir şey değil. Ancak bir yandan da burada sivillerin bulunduğunu da tabii ki ayrımsıyoruz. Söz konusu sorunlara çok dikkatli bir biçimde yaklaşmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye’nin Eylül 2018’de Soçi'de imzaladıkları mutabakata göre, radikal örgütlerin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin Ekim 2018'de dolmasına rağmen Türkiye bu örgütlerin hepsinin buradan çekilmesini sağlamış değil.