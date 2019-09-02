Başkan Barzani’den Musul yönetimine destek

K24 - ERBİL
Başkan Mesud Barzani, Musul Valisi Mansur Merid’le yaptığı görüşmede, kent idaresine desteğini bildirdi.
Başkan Barzani ile Musul Valisi Mansur Merid görüşmesinde Musul ve Ninova halkının durumu, bölgenin idari ve ekonomik şartları ele alındı, evlerinden olan göçzedelerin dönüş süreci konuşuldu.
Görüşmede Başkan Barzani, Musul idaresine, halka hizmet ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi doğrultusunda tam desteğini iletti.
Kürdistan Bölgesi ile Ninova Vilayeti arasında işbirliğinin önemi üzerinde de duruldu.
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