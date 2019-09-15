ABD’li senatörden İran’a saldırı önerisi

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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Tahran’ın provokasyonlarına devam etmesi halinde İran’ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı gerçekleştirme seçeneğinin masaya yatırılmasını önerdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önceki gece Suudi Aramco'nun petrol rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle İran'ı suçlamasının ardından Senatör Graham, Tahran’ın provokasyonlarına devam etmesi halinde İran’ın petrol rafinerilerine yönelik saldırı gerçekleştirme seçeneğinin masaya yatırılması gerektiğini belirtt.

Graham, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“İran provokasyonlarını sürdürür ya da nükleer zenginleştirmeyi arttırırsa, ABD için bu ülkenin petrol rafinerilerine saldırı seçeneğinin masaya yatırılmasının zamanı geldi. İran, örneğin rejime güçlü bir darbe indirecek, petrol rafinerilerine yönelik saldırı gibi daha reel sonuçlarla karşılaşmadıkça kötü davranışlarına son vermeyecek.”

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, Washington tarafından yöneltilen suçlamaların “yalandan ibaret olduğu” açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ise ABD’nin iki üssünün ve Ortadoğu’da bulunan bir askeri gemisinin İranlı askerlerin hedefinde olduğu ve askeri eylemler halinde vurulacağı konusunda uyardı.

SUUDİ PETROL TESİSİNE SALDIRI

Bu açıklamalar, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya dün silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı yönündeki açıklamasını takip ediyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.