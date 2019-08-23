Başbakan’dan Peşmerge Bakanı’na başsağlığı telefonu

K24 – ERBİL
Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’e annesinin vefatından ötürü başsağlığı dileğinde bulundu.
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin annesi vefat eden Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’le telefon görüşmesi gerçekleştirerek, başsağlığı dileklerini iletti.
Peşmerge Bakanı’nın acısını paylaştığını ifade eden Başbakan, “Yüce Allah’tan merhumun ruhunu cennetiyle şad etsin, ailenize sabır ve teselli versin” ifadelerini kullandı.
Bakan Şoreş İsmail’in annesi Aişe Hasan, bugün öğle saatlerinde Süleymaniye’de yaşamını yitirdi.
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