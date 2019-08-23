Kürdistan

Başbakan’dan Peşmerge Bakanı’na başsağlığı telefonu

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Başbakan’dan Peşmerge Bakanı’na başsağlığı telefonu
Mesrur Barzani Şoreş İsmail taziye

K24 – ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’e annesinin vefatından ötürü başsağlığı dileğinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin annesi vefat eden Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’le telefon görüşmesi gerçekleştirerek, başsağlığı dileklerini iletti.

Peşmerge Bakanı’nın acısını paylaştığını ifade eden Başbakan, “Yüce Allah’tan merhumun ruhunu cennetiyle şad etsin, ailenize sabır ve teselli versin” ifadelerini kullandı.

Bakan Şoreş İsmail’in annesi Aişe Hasan, bugün öğle saatlerinde Süleymaniye’de yaşamını yitirdi.

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