Neçirvan Barzani’den Kürt şair için taziye mesajı

HABER MERKEZİ
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürt şair Ferid Zamdar’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.
Dün hayatını kaybeden Kürt şair ve yazar Ferid Zamdar’la ilgili mesaj yayımlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Zamdar’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Neçirvan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kürdistan’ın büyük şairi Mamoste Ferid Zamdar’ın vefat haberini aldım. Bu üzücü vesileyle merhumun ailesine, yakınlarına, dostlarına, Kürdistanlı şair ve yazarlara taziyelerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah, rahmetlinin ruhunu cennetiyle sevindirsin. Herkese sabır diliyorum.
Mamoste Ferid Zamdar’ın anısı, eserleri ve şiirleriyle her zaman Kürt edebiyat dünyasında canlı kalacaktır.”
Bir süredir tedavi gören Kürt şair ve yazar Zamdar, 1952’de Erbil’de dünyaya gelmişti.
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