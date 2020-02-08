Dünya

Rus vekili taşıyan helikopter düştü

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Rus vekili taşıyan helikopter düştü
rusya helikopter Ayrat Khairullin milletvekili

HABER MERKEZİ

Rusya’ya bağlı Tataristan’da düşen helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin yaşamını yitirdi.

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde, Laishevo bölgesi üzerinde, Bell 406 tipi helikopter düştü.

Kaza üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı harekete geçti, helikopterin yeri tespit edildi.

Pilot ve yardımcısı helikopterden ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin ise hayatını kaybetti.

Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.

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