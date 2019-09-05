DAİŞ’ten Irak ordusu ve Haşdi Şabi’ye saldırı!

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DAİŞ’in Tikrit kentinin güneyinde düzenlediği saldırıda Irak ordusu ve Haşdi Şabi’den 5 kişi öldü.

Irak medyasında yer alan habere göre dün gece DAİŞ tarafından Selahaddin iline bağlı Tikrit’in gündeyindeki Mikeşife bölgesinde bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Irak ordusu ve Haşdi Şabi’ye mensup 5 kişi öldü.

Diyala’ya bağlı Şareban kasabasında da önceden yola tuzaklanmış bir bombanın infilak ettiği ancak ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Son anda farkedilen 3 bombanın da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak’ta Şii mezhebine mensup kişilerin düzenleyeceği Aşure anmalarının güvenliğini sağlamak için 4 kente asker ve polis takviyesi yapıldığı açıklandı.

Orta Fırat Operasyonları Komutanlığı’nın aldığı karara göre Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye’ye yapılacak güç takviyesiyle kontroller sıklaştırılacak.

Her yıl muharrem ayında İran ve Afganistan başta olmak üzere çevre ülkelerden on binlerce kişi Irak’a gelerek Aşure anmalarına katılıyor.