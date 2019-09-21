Suudi’den İran’a: Kanıtlanırsa gerekli adımları atacağız

HABER MERKEZİ
Suudi Arabistan'ın Dışişleri’nden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, Suudi petrol devi Aramco saldırılarında İran’ın kanıtlanması durumunda gerekli adımları atacaklarını söyledi.
Aramco saldırılarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Cubeyr, İran'a gözdağı verdi.
Önsoruşturmanın Aramco'nun iki tesisini vuran saldırılarda İran silahlarının kullanıldığını gösterdiğini belirten Cubeyr, soruşturma tamamlandığında İran'ın sorumluluğu kanıtlanırsa gerekli adımları atacakları vurgusunu yaptı.
Cubeyr, soruşturmanın sonuçlarını beklerken, bundan sonra atılacak adımların ne olacağı konusunda müttefik ve dost ülkelerle görüş alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.
Suudi Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Turki el Maliki, haftaiçi düzenlediği basın toplantısında, saldırılarda İran'ın güdümlü füzeleri ve İran teknolojisiyle üretilmiş Delta Wing tipi insansız hava araçlarının kullanıldığını iddia etmişti.
Dün de ABD Savunma Bakanlığı'ndan Aramco saldırıları gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) asker gönderileceği açıklaması geldi.
Bugün bu hamleye İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami İran'a saldıran ülkenin asıl muharebe sahasına döneceği uyarısıyla yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İran hava sahasını ihlal eden tüm insansız hava araçlarının düşürüleceği uyarısında bulundu.
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