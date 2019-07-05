3 ilde sağanak yağış bekleniyor

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Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etki gösterecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 34, Erzincan'da 31, Ağrı'da 28, Kars ve Erzurum'da 25 ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgâr ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.