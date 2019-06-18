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BASIN ÖZETİ – 18 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 18 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İşte okumadığı rapor

FETÖ ile mücadele etmediklerinin itirafı 

'Kibirli gelenek ortadan kalktı 

Umut yolculuğu faciayla bitti 

Suçu çocuk olmak 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bin 600 km'lik peri masalı 

Eğitim şart değil 

Bu fanila hayat kurtaracak 

Vali'den özür dilemeden makama gelemez 

Ege Denizi en büyük mülteci mezarlığı 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

1 milyon 334 bin yeni işsiz

KESK güvencesizliğe 'hayır' diyecek 

Enflasyon altına imza atmayacağız 

Bodrum'da mültecileri taşıyan tekne battı:12 ölü

Cinsel saldırı faili yeniden tutuklanmalı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dünya böyle zulüm görmedi

Okula başlama yaşı 69 oluyor 

Suriye Masası zaten var 

Boyuna posuna bakmadan konuşuyor 

Mısır'ın seri katili 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sanıksız olay yeri keşfi 

Hiç değilse gazete okusaydın 

Harcamalarda rekor: Sarayda kriz yok 

Bebeğimi ihmal öldürdü 

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