BASIN ÖZETİ – 18 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İşte okumadığı rapor
FETÖ ile mücadele etmediklerinin itirafı
'Kibirli gelenek ortadan kalktı
Umut yolculuğu faciayla bitti
Suçu çocuk olmak
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bin 600 km'lik peri masalı
Eğitim şart değil
Bu fanila hayat kurtaracak
Vali'den özür dilemeden makama gelemez
Ege Denizi en büyük mülteci mezarlığı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
1 milyon 334 bin yeni işsiz
KESK güvencesizliğe 'hayır' diyecek
Enflasyon altına imza atmayacağız
Bodrum'da mültecileri taşıyan tekne battı:12 ölü
Cinsel saldırı faili yeniden tutuklanmalı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dünya böyle zulüm görmedi
Okula başlama yaşı 69 oluyor
Suriye Masası zaten var
Boyuna posuna bakmadan konuşuyor
Mısır'ın seri katili
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sanıksız olay yeri keşfi
Hiç değilse gazete okusaydın
Harcamalarda rekor: Sarayda kriz yok
Bebeğimi ihmal öldürdü
İşsiz nesil
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