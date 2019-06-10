Neçirvan Barzani yemin ederek göreve başladı

K24 - ERBİL

Neçirvan Barzani, bugün düzenlenen törende yemin ederek resmen Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevine başladı.

Neçirvan Barzani, bugün başkent Erbil’de Saad Abdullah Konferans Salonu’nda çok sayıda önemli ismin katılımıyla düzenlenen törende yemin ederek Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevine başladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı sıfatıyla yaptığı ilk konuşmadan Neçirvan Barzani, Kürdistan Parlamentosu ve halkına teşekkür etti.

Parlamento üyelerinin tamamının halkın temsilcisi olduğunu ve partileri tarafından belirlenerek demokrasi görevlerini yerine getirdiklerini vurgulayan Neçirvan Barzani, şu mesajları verdi:

“O güne hazırlanırken, birçok iyi ve kötü anılar var. Bazı olaylar kolay kolay unutulmuyor, halen gündelik his ve işlermizle müdahil oluyoruz. Bunlardan biri DAİŞ teröristlerinin saldırısıydı ki vahşice halkı kıyımdan geçiriyorlardı. Hiç kimse 21’inci yüzyılda bu denli vahşi bir grubun baş göstereceğini düşünmüyordu.

Sayın Başkan Barzani, DAİŞ örgütünün dağıtılmasında önemli bir rol üstlendi ve karanlık zihniyetin hayallerini dağıttı. Sayın Başkan, vaktini savaş cephesinde geçirerek, 11 yaşından beri Kürdistan halkına hizmet ettiği Peşmergelik tecrübesiyle direniş gösterdi. O dönem, Peşmergelik yapıp moral yükseltmenin yanında, 55 yıllık Peşmergelik tecrübesiyle birlikte siyasette de etkili oldu.

Demokratik kazanımlar ve şimdiki eserlerde önemli rolü vardır. Kürdistan Bölgesi için de ilk kez kendileri 1991’de demokrasi ve özgürlük talep etti. Başkan Barzani geleceğimiz için çalışırken bize ilham kaynağı olacaktır.

Hepimiz özgürlük, serbestiyet, yaşam hakkımız, ulusumuz ve halkımız için büyük bedeller ödedik. Peşmerge’ye, yaralılara, şehitlere, Irak ordusu ve Haşdi Şabi’ye, zor zamanlardaki rollerinden dolayı selam olsun.

Ayrıca ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona üye ülkelerin hükümet ve askeri güçlerine teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki dönemde Peşmerge’nin düzenlenmesi, güçlendirilmesi ve Irak savunma sisteminin bir parçası olarak layık olduğu hakları alması için her anlamda çaba göstereceğiz.

Kürdistan, Irak’ın federal bir bölgesi olarak bölgede ve uluslararası düzlemin etkili bir parçası olduğunu ve kanıtlamış, önemli bir role sahip olduğunu göstermiştir. Dünyadaki bütün gelişmelerinde Kürdistan üzerinde etkisi vardır. Önümüzdeki dönem de Irak, komşu ülkeler ve dünyadaki dostlarıyla daha yoğun ilişkiler arzulamaktadır. Bu vesileyle, hepsine işbirliği ve ortak çalışma için elimizi uzatıyoruz.

Bizim toplumumuz da diğer toplumlar gibi hak, özgürlük ve geçimle ilgili taleplerden yoksun değildir. İnsanlığın bir parçası olarak siyasi çekişme ve yarıştan yoksun değiliz. Birliktelik içinde olmak istiyoruz ki bu da imkanları aşan bir talep değildir. Vatan, hepimizin ortak paydası olsun, bileşenlerin temsilcileri renk ve farklılıklarıyla Bölge’nin yaşamına katılsın, geleceğimize doğru temel atalım.

Kürdistan Bölgesi’nin önümüzdeki birkaç yılındaki Başkanı olarak talebim; birlikte ortak bir gelecek inşa etmek, daha uygun bir durumda olmak ve yaşamı ileri taşımak için Irak, komşular ve diğer ülkelerle ortak çalışmaktır.

Kürdistan ve Irak için ortak bir yol haritası oluşturduğumuzda yanlık bir yol seçmeyip doğru olana yöneleceğiz.

Anayasadan umutluyduk ancak maalesef uygulanamadı ve bütün halkların hayal ettiği, Kürdistan Bölgesi’nin rolü ve katılımının olduğu, koruduğu Irak inşa edilemedi. Anayasasının muadili yoktur ve tecrübeyle sabittir ki anayasanın maksatlı yahut maksatsız olarak ihlali, bileşenler arasında sorun ve anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Bu yüzden ortak çalışmayla anayasaya saygı duyulmalı ve uygulanmalıdır ki Şengal ve Musul’daki felakatler tekrarlanmasın, karanlık zihniyetli DAİŞ bölgeye gelemesin.

Uzak ve yakın tarihte savaş, ekonomik yıkıma sebep olmuştur. Savaş narası atanlar çoğunlukla ateşin kendilerini de yakacağını düşünmüyor. Örneğin eski Irak rejimi, İran ve Kuveyt’le, kendi içinde bunu yaparak en son Irak halkı ve Kürt ulusunun bu yanlış siyasetin bedelini ödemesine neden oldu. Geçmişteki yaralarımızı soğutarak sarmalı, intikam yoluna gitmemeliyiz.

Kürdistan halkı her zaman dostluktan yana olduğunu göstermiştir. Kürt halkının Irak rejimlerine savaşın Kürt - Arap savaşına dönüştürmesine fırsatı vermemesi, gurur vericidir.

Mevcut doğal kaynak zenginliği, halka ve vatandaşlara hizmet için kullanılmalıdır.”

28 Mayıs’ta Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada 81 oyun 68’ini alan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.

PORTRE / NEÇİRVAN İDRİS BARZANİ

Kürt ulusal lideri ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kurucusu Mele Mistefa Barzani’nin torunu olan Neçirvan Barzani, 1966 yılında Barzani köyünde dünyaya geldi. Babası, KDP’nin öncülerinden olan, yaşamını Kürt milletinin hak mücadelesine adayan İdris Barzani’dir.

Neçirvan Barzani, 1975 yılında ailesiyle birlikte onbinlerce Kürt gibi Irak Baas rejiminin zulmü karşısında İran’a geçti. Kürt siyasi mücadelesinde aktif şekilde yer alarak, KDP içinde hızla yükselmeyi başardı.

1989 yılında KDP’nin 10’uncu Kongresi’nde parti yönetimine seçildi. Takip eden kongrelerde tekrar seçildi. 1996 yılında Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 1999 yılında Başbakan seçildi.

2006-2009 yılları arasında iki hükümet kabinesinin de başında yer aldı. 2012’den 2014’e kadar görev yapan 7’nci kabinede de Başbakan olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Kürdistan Bölgesi’nde önemli stratejilerin hayata geçirilmesini sağladı.

Başbakanlık görevinin yanı sıra, KDP Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

Nebile Barzani ile evli olan Neçirvan Barzani, 3’ü erkek 2’si kız 5 çocuk babasıdır. Anadili Kürtçe’nin yanı sıra Farsça, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Kürt ve Fars edebiyatı ile şiire ilgi duymaktadır.