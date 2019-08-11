Iraklı mülteciden Vatikan’da kendini yakma girişimi

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Vatikan’da bir Iraklı mültecinin, iltica hakkı almak için kendini yakma girişiminde bulunduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.

II Messaggero’nun haberine göre Irak vatandaşı bir kişi, Aziz Petrus Bazilikası önünde kendini ateşe vermekle tehdit etti. İltica talebinde bulunan şahsın, “Allahu Ekber” diye bağırdığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan şahsa, Vatikan polisi tarafından anında müdahale edildiği ve karakola götürüldüğü kaydedildi.

Yapılan soruşturma neticesinde şahsın üzerinde herhangi bir yanıcı madde olmadığı ve sadece elindeki çakmakla kendini yakma tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı.