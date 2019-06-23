Etiyopya’da darbe girişimi bastırıldı

HABER MERKEZİ

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Amhara'daki yerel hükümete darbe girişiminin kontrol altına alındığını, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Televizyondan halka seslenen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'un, Amhara eyaletinde yerel hükümete yönelik darbe girişimine kalkışan gruba bağlı "paralı askerlerin" saldırısına uğradığını belirtti ancak Mekonnen'un sağlık durumuna ilişkin net ifadeler kullanmadı.

Ahmed, Amhara'daki kalkışmanın bastırıldığını, bölgede güvenlik kontrolünün sağlandığını ancak çıkan çatışmalarda bazı yetkililerin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Öte yandan yerel medyada Genelkurmay Başkanı Mekonnen'un öldüğüne ilişkin bilgiler yer aldı.

TÜM ÜLKEDE İNTERNET KESİLDİ

Akşam saatlerinde başlayan darbe girişimi üzerinden yaklaşık 5 saat sonra ülkedeki tüm internet bağlantısı kesildi.

Başkentte Bole Uluslararası Havalimanı’na giden yolda kontrol noktası kurulduğu ve görev başında olmayan ordu mensuplarının birliklerine çağrıldığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde başbakanlık ofisi tarafından ülkenin kuzeyindeki Amhara eyaletinde silahlı bir grubun darbeye kalkışarak yerel hükümeti devirmeye çalıştığı açıklanmıştı.

İDARİ YAPI ETNİK KÖKENE GÖRE ŞEKİLLENMİŞ

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Oromo ve Amhara halkı, ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'lik kısmını Amharalar oluşturuyor.

Son dönemde etnik milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların artışa geçtiği ülkenin farklı eyaletlerinde çok sayıda silahlı milis grup bulunuyor.